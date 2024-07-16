Конгрес США підозрює, що Росія передає Китаю дані про американську зброю – Reuters

Йдеться про американське озброєння, яке використовується на полі бою в Україні

Прапори Росії та Китаю (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Спецкомітет Палати представників Конгресу США з питань Китаю звернувся до Білого дому з проханням розкрити подробиці про те, чи ділиться Росія з КНР інформацією про американську зброю, яка використовується на полі бою в Україні. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на відповідний лист.

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Лист було адресовано раднику з національної безпеки Білого дому Джейку Саллівану. У ньому йдеться про необхідність звернути увагу на можливу вразливість американської зброї та військової техніки, яка постачається в Україну.

"Ми повинні передбачати й діяти виходячи з припущення, що Росія передає Китаю інформацію про вразливості американських і союзних систем озброєнь і способи протидії", – написали американські законодавці.

Вони посилаються на повідомлення ЗМІ та аналітичних центрів про підтримку Пекіном військової промисловості РФ та "тривожний рівень російської адаптації", які "підірвали ефективність кількох систем озброєння США".

Спецкомітет закликав Білий дім "оцінити здатність Росії протистояти американській військовій техніці", розміщеній в Україні, і те, якою мірою Москва ділиться з Пекіном "отриманим досвідом".

22 травня глава Міноборони Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того самого дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

12 липня Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо він і далі підтримуватиме Росію.

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