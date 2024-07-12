Байден: Європейські союзники скоротять інвестиції в Китай, якщо Пекін допомагатиме Москві

Байден констатував, що Пекін не постачає зброю Москві, але надає "інформацію та можливості"

Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо він і далі підтримуватиме Росію. Слова американського президента наводить агентство Bloomberg.

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Байден заявив, що Пекін не постачає зброю Москві, але також зазначив, що Китай не отримає фінансової вигоди, "якщо вони постачатимуть Росії інформацію та можливості".

За словами американського президента, лідер КНР Сі Цзіньпін вважає, що Китай є достатньо великим ринком, щоб "заманювати будь-яку країну, зокрема європейські держави, щоб інвестувати туди в обмін на зобов'язання з боку Європи".

"Деякі з наших європейських друзів збираються згорнути свої залучені інвестиції, якщо Китай продовжить свою допомогу", – наголосив він.

Члени НАТО у підсумковій декларації визнали, що Китай є "вирішальним чинником" у російській агресії проти України через підтримку ВПК Росії.

Місія Китаю при ЄС у відповідь заявила, що Китай прагнув політичного врегулювання й ніколи не надавав зброю жодній зі сторін конфлікту, додавши, що його "нормальні торговельні потоки" з РФ не мають зазнавати зривів або примусу.

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