Байден: Европейские союзники сократят инвестиции в Китай, если Пекин будет помогать Москве

Байден констатировал, что Пекин не дает оружие Москве, но предоставляет "информацию и возможности"

Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если он продолжит поддерживать Россию. Слова американского президента приводит агентство Bloomberg.

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Байден заявил, что Пекин не поставляет оружие Москве, но также отметил, что Китай не получит финансовую выгоду, "если они будут поставлять России информацию и возможности".

По словам американского президента, лидер КНР Си Цзиньпин считает, что Китай достаточно большой рынок, чтобы "заманивать любую страну, в том числе европейские государства, чтобы инвестировать туда в обмен на обязательства со стороны Европы".

"Некоторые из наших европейских друзей собираются свернуть свои привлеченные инвестиции, если Китай продолжит свою помощь", – подчеркнул он.

Члены НАТО в итоговой декларации признали, что Китай является "решающим фактором" в российской агрессии против Украины из-за поддержки ВПК России.

Миссия Китая при ЕС в ответ заявила, что Китай стремился к политическому урегулированию и никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта, добавив, что его "нормальные торговые потоки" из РФ не должны подвергаться срывам или принуждению.

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