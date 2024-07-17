США сподіваються, що Китай відіграє продуктивну роль у припиненні війни в Україні

Метью Міллер зазначив, що це має бути "не просто мир заради миру"

Прапор Китаю (Ілюстративне фото: Ren Chao/EPA)

Сполучені Штати очікують, що Китай зможе відіграти продуктивну роль у припиненні війни та досягненні миру в Україні. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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За його словами, Китай залишається стратегічним партнером Росії й це стосується не лише військово-промислової бази. Тісні зв’язки між російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзиньпіном, включно з їхніми зустрічами, підкреслюють це.

"Тому я не можу остаточно передбачити, куди це піде. Що я можу вам сказати, так це те, що коли ми спілкувалися безпосередньо з урядом Китаю, ми сказали, що зрештою сподіваємося, що вони зможуть відіграти продуктивну роль у припиненні конфлікту, але це має бути роль, яку визнає як агресор, так і жертва", – наголосив Міллер.

Речник Держдепу зазначив, що це має бути "не просто мир заради миру, а мир, який був би справедливим і довготривалим для України". Водночас він додав, що "зрештою я не можу вам сказати, що вони збираються робити".

22 травня тодішній глава Міноборони Британії Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того самого дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

4 липня Зеленський сказав, що Китай міг би допомогти Заходу тиснути на Путіна, щоб він зупинив війну в Україні.

12 липня Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо він і далі підтримуватиме Росію.

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