США сподіваються, що Китай відіграє продуктивну роль у припиненні війни в Україні
Сполучені Штати очікують, що Китай зможе відіграти продуктивну роль у припиненні війни та досягненні миру в Україні. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
За його словами, Китай залишається стратегічним партнером Росії й це стосується не лише військово-промислової бази. Тісні зв’язки між російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзиньпіном, включно з їхніми зустрічами, підкреслюють це.
"Тому я не можу остаточно передбачити, куди це піде. Що я можу вам сказати, так це те, що коли ми спілкувалися безпосередньо з урядом Китаю, ми сказали, що зрештою сподіваємося, що вони зможуть відіграти продуктивну роль у припиненні конфлікту, але це має бути роль, яку визнає як агресор, так і жертва", – наголосив Міллер.
Речник Держдепу зазначив, що це має бути "не просто мир заради миру, а мир, який був би справедливим і довготривалим для України". Водночас він додав, що "зрештою я не можу вам сказати, що вони збираються робити".
- 22 травня тодішній глава Міноборони Британії Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.
- Того самого дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.
- 18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.
- 4 липня Зеленський сказав, що Китай міг би допомогти Заходу тиснути на Путіна, щоб він зупинив війну в Україні.
- 12 липня Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо він і далі підтримуватиме Росію.
Читайте також: Конгрес США підозрює, що Росія передає Китаю дані про американську зброю – Reuters