Кулеба записав відео "з далекого Китаю". Це перший двосторонній візит глави МЗС за 12 років

Речниця МЗС Китаю зазначила, що країна планує обговорити з Кулебою думки щодо "реалізації консенсусу між главами держав"

Дмитро Кулеба (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше приїхав до Китаю за час великої війни та загалом з 2012 року. Серед іншого він обговорить з очільником МЗС країни "шляхи до справедливого миру". Про це він повідомив у Instagram.

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Кулеба стверджує – це "перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року". Водночас колишній очільник МЗС Павло Клімкін перебував з робочим візитом у Китаї у 2016 році, де зустрівся із Ван Ї та китайськими високопосадовцями.

"Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями", – наголосив він та зазначив, що очільники МЗС також обговорять двосторонні відносини між країнами.

Він переконаний – після того, як Україна почала переговори про вступ до ЄС, Китаю варто "поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою".

Водночас речниця МЗС країни Мао Нін зазначила, що Китай планує обговорити із Кулебою думки щодо "реалізації консенсусу між главами держав, просування китайсько-української співпраці та питань, які становлять взаємний інтерес для обох сторін".

Вона наголосила, що у питанні "української кризи" Китай завжди підтримував пошук дипломатичного рішення шляхом припинення вогню та бойових дій.

За її словами, країна продовжить стояти "на стороні миру та діалогу", а також підтримуватиме міжнародну спільноту в роботі з пошуку практичного та здійсненного політичного розв'язання "кризи".

22 травня тодішній глава Міноборони Британії Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того самого дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

4 липня Зеленський сказав, що Китай міг би допомогти Заходу тиснути на Путіна, щоб він зупинив війну в Україні.

12 липня Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо він і далі підтримуватиме Росію.

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