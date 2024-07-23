Кулеба записав відео "з далекого Китаю". Це перший двосторонній візит глави МЗС за 12 років
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше приїхав до Китаю за час великої війни та загалом з 2012 року. Серед іншого він обговорить з очільником МЗС країни "шляхи до справедливого миру". Про це він повідомив у Instagram.
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Кулеба стверджує – це "перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року". Водночас колишній очільник МЗС Павло Клімкін перебував з робочим візитом у Китаї у 2016 році, де зустрівся із Ван Ї та китайськими високопосадовцями.
"Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями", – наголосив він та зазначив, що очільники МЗС також обговорять двосторонні відносини між країнами.
Він переконаний – після того, як Україна почала переговори про вступ до ЄС, Китаю варто "поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою".
Водночас речниця МЗС країни Мао Нін зазначила, що Китай планує обговорити із Кулебою думки щодо "реалізації консенсусу між главами держав, просування китайсько-української співпраці та питань, які становлять взаємний інтерес для обох сторін".
Вона наголосила, що у питанні "української кризи" Китай завжди підтримував пошук дипломатичного рішення шляхом припинення вогню та бойових дій.
За її словами, країна продовжить стояти "на стороні миру та діалогу", а також підтримуватиме міжнародну спільноту в роботі з пошуку практичного та здійсненного політичного розв'язання "кризи".
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