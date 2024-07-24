В Пекине Кулебе снова рассказывали о китайских мирных инициативах: детали переговоров

Китай в очередной раз заявил о необходимости переговоров, напомнил о предложенных им мирных инициативах, а войну традиционную назвал "кризисом"

Дмитрий Кулеба и Ван И (Фото: МИД Украины)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время первого за 12 лет полноценного двустороннего визита в Китай провел встречу с коллегой Ван И, на которой обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы Китая. Об этом сообщили пресс-службы МИД двух государств.

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Как передает китайское ведомство, Ван И отметил, что "кризис" в Украине вошел в третий год, а "конфликт" все еще продолжается и есть риски эскалации.

Китайский дипломат заявил, что КНР всегда была "твердо отдана" продвижению политического решения "кризиса", а президент Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" и дал для этого "важные указания" (как писало Xinhua, речь идет об озвученных Си в апреле на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом "четырех принципах предотвращения выхода войны России против Украины из-под контроля и восстановлении мира". – Ред.).

Ван И отметил, что на этой основе Китай и Бразилия совместно опубликовали "консенсус из шести пунктов", охватывающий принципы регулирования конфликтов, элементы мирных переговоров, вопросы гуманитарной защиты, а также предотвращение распространения ядерного оружия.

В документе также говорилось, что КНР и Бразилия "приглашают членов международного сообщества поддержать и одобрить вышеупомянутые совместные договоренности и совместно сыграть конструктивную роль в деэскалации ситуации и продвижении мирных переговоров". На это скептически отреагировал президент Владимир Зеленский.

Ван И также заявил, что в последнее время как Украина, так и Россия "отправили в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам, хотя условия и время еще не назрели". Но, заверил он, Китай поддерживает "все усилия, способствующие миру", и готов "продолжать играть конструктивную роль в этом".

Как передает украинское ведомство, Кулеба выразил убеждение, что справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира важна.

Кулеба проинформировал коллегу о результатах саммита мира в Швейцарии и разъяснил логику дальнейших шагов по внедрению формулы мира.

Он заявил о готовности вести переговорный процесс с РФ "на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добродетельно". Но, подчеркнул Кулеба, сейчас такой готовности с российской стороны не наблюдается.

Украина надеялась на участие Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне, однако Пекин отказался.

4 июля Зеленский сказал, что Китай мог бы помочь Западу давить на Путина, чтобы он остановил войну в Украине.

12 июля Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если он и дальше будет поддерживать Россию.

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