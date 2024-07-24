У Пекіні Кулебі знову розповідали про китайські мирні ініціативи: деталі переговорів

Дмитро Кулеба і Ван Ї (Фото: МЗС України)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час першого за 12 років повноцінного двостороннього візиту до Китаю провів зустріч із колегою Ван Ї, на якій обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи Китаю. Про це повідомили пресслужби МЗС двох держав.

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Як передає китайське відомство, Ван Ї зазначив, що "криза" в Україні увійшла в третій рік, а "конфлікт" все ще триває і є ризики ескалації.

Китайський дипломат заявив, що КНР завжди була "твердо віддана" просуванню політичного вирішення "кризи", а президент Сі Цзіньпін запропонував "чотири принципи" та надав для цього "важливі вказівки" (як писало Xinhua, йдеться про озвучені Сі у квітні на зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом "чотири принципи запобігання виходу війни Росії проти України з-під контролю та відновлення миру". – Ред.).

Ван Ї зазначив, що на цій основі Китай і Бразилія спільно опублікували "консенсус із шести пунктів", який охоплює принципи регулювання конфліктів, елементи мирних переговорів, питання гуманітарного захисту, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї.

В документі також йшлося, що КНР і Бразилія "запрошують членів міжнародного співтовариства підтримати та схвалити вищезазначені спільні домовленості та спільно зіграти конструктивну роль у деескалації ситуації та просуванні мирних переговорів". На це скептично відреагував президент Володимир Зеленський.

Ван Ї також заявив, що останнім часом як Україна, так і Росія "надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів, хоча умови та час ще не назріли". Але, запевнив він, Китай підтримує "всі зусилля, які сприяють миру", і готовий "продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому".

Як передає українське відомство, Кулеба висловив переконання, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою.

Кулеба поінформував колегу про результати Саміту миру в Швейцарії та розʼяснив логіку подальших кроків у впровадженні формули миру.

Він заявив про готовність вести переговорний процес з РФ "на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно". Але, наголосив Кулеба, наразі такої готовності з російського боку не спостерігається.

Україна сподівалась на участь Китаю у Глобальному саміті миру в Швейцарії у червні, проте Пекін відмовився.

4 липня Зеленський сказав, що Китай міг би допомогти Заходу тиснути на Путіна, щоб він зупинив війну в Україні.

12 липня Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо він і далі підтримуватиме Росію.

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