Китай та Бразилія пропонують свій "саміт миру". Зеленський: Тільки Україна має бути ініціатором

Ані Китай, ані Бразилія, ані будь-яка інша країна не орієнтуються у наслідках російської агресії в Україні, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Саме Україна має ініціювати мирні саміти, оскільки тільки вона знає про всі кризи, які спричинила Росія своїм вторгненням. Про це на пресконференції у Сінгапурі заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи готовий Київ взяти участь в альтернативному "саміті миру", який пропонують Китай та Бразилія.

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"Україна як жертва цієї війни мала право ініціювати шлях до її закінчення. І саме ми маємо ініціювати заходи, які стосуються миру, оскільки тільки ми знаємо про всі ті кризи, які Росія принесла своєю війною Україні", – сказав він.

Зеленський наголосив, що ані Китай, ані Бразилія, ані будь-яка інша країна не орієнтуються у наслідках російської агресії в Україні.

Він побажав світові — миру, щоб "ні у кого не було втрат, ні у кого не було масованих могил, масованих жертв тощо", але "це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей".

"Тому ніхто не має права розповідати нам, як має закінчитися ця війна", – підсумував президент.

31 травня речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає вимогам країни, які, зокрема, передбачають участь у заході як України, так і Росії.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

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