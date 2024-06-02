Зеленский – Китаю и Бразилии об их "саммите мира": Только Украина может инициировать такое

Ни Китай, ни Бразилия, ни какая-либо другая страна не ориентируются в последствиях российской агрессии в Украине, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Именно Украина должна инициировать мирные саммиты, поскольку только она знает обо всех кризисах, которые вызвала Россия своим вторжением. Об этом на пресс-конференции в Сингапуре заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли Киев принять участие в альтернативном "саммите мира", который предлагают Китай и Бразилия.

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"Украина как жертва этой войны имела право инициировать путь к ее окончанию. И именно мы должны инициировать меры, касающиеся мира, поскольку только мы знаем обо всех тех кризисах, которые Россия принесла своей войной Украине", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что ни Китай, ни Бразилия, ни какая-либо другая страна не ориентируются в последствиях российской агрессии в Украине.

Он пожелал всем странам — мира, чтобы "ни у кого не было потерь, ни у кого не было массированных могил, массированных жертв", но "это украинцы погибли, это россияне изнасиловали наших женщин, украли десятки тысяч наших детей".

"Поэтому никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", – подытожил президент.

31 мая спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не отвечает требованиям страны, которые, в частности, предусматривают участие в мероприятии как Украины, так и России.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

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