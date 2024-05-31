Китай заявив – Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає вимогам країни

31 травня агентство Reuters заявило, що Китай, імовірно, не братиме участі у Саміті миру

Мао Нін (Фото: EPA)

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає вимогам країни, які, зокрема, передбачають участь у заході як України, так і Росії. Про це вона повідомила на брифінгу, відповідаючи на питання про те, що Китай відмовився брати участь у Глобальному саміті миру.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Мао Нін наголосила, що Китай надає великого значення тому, що Швейцарія приймає перший саміт миру щодо України, і з початку 2024 року підтримує тісні контакти з Берном і "відповідними сторонами щодо цього".

"Китай завжди наполягав на тому, що міжнародна мирна конференція повинна мати три важливі елементи: визнання Росією й Україною, рівноправну участь усіх сторін і справедливе обговорення всіх мирних планів. Інакше йому буде важко зіграти істотну роль у відновленні миру", — заявила речниця китайського МЗС.

Вона також зазначила, що вимоги Пекіна щодо мирної конференції є "чесними, справедливими й не спрямованими проти жодної сторони".

"Вони означені в "Консенсусі щодо політичного вирішення кризи в Україні", виданому нещодавно спільно з Бразилією, і відображають спільні занепокоєння міжнародної спільноти, особливо країн, що розвиваються", — наголосила вона.

Речниця китайського МЗС зауважила, що домовленості щодо зустрічі все ще не відповідають запитам Китаю і загальним очікуванням міжнародної спільноти.

"Китаю важко повідомити про свої міркування й занепокоєння. Ми продовжуватимемо по-своєму сприяти миру й переговорам, підтримувати комунікацію з усіма сторонами та спільно будувати умови для політичного врегулювання української кризи", — сказала вона.

31 травня агентство Reuters заявило, що Китай, імовірно, не братиме участі у Саміті миру щодо врегулювання війни в Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

16 квітня 2024 року Сі Цзіньпін заявив, що КНР підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але тільки за умови участі в ній Росії.

2 травня керівник ОП Єрмак повідомив, що Україна зробить усе для присутності Китаю на Саміті миру.

26 травня Зеленський закликав президента США Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру. Своє звернення до них президент записав на згарищі друкарні у Харкові, зруйнованої внаслідок удару РФ.

Станом на 27 травня понад 90 країн підтвердили, що візьмуть участь у Саміті миру.

Читайте також: Китай усе ще не знає, чи поїде на Саміт миру. Речниця МЗС: Мені нічим поділитися щодо цього