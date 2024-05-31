Китай не братиме участі у Саміті миру – Reuters

Свою участь у Глобальному саміті миру підтвердили понад 90 держав

Прапор Китаю (Ілюстративне фото: EPA)

Китай, імовірно, не братиме участі у Саміті миру щодо врегулювання війни в Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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Троє співрозмовників розповіли, що Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано умов Китаю. Зокрема, йдеться про присутність представників Росії на Саміті миру.

"Цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що умови, яких не було виконано, включають те, що конференція повинна бути визнана як Росією, так і Україною, має бути рівноправна участь усіх сторін і повинно відбутись чесне обговорення всіх пропозицій", – повідомив один зі співрозмовників Reuters.

16 квітня 2024 року Сі Цзіньпін заявив, що КНР підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але тільки за умови участі в ній Росії.

2 травня керівник ОП Єрмак повідомив, що Україна зробить усе для присутності Китаю на Саміті миру.

26 травня Зеленський закликав президента США Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру. Своє звернення до них президент записав на згарищі друкарні у Харкові, зруйнованої внаслідок удару РФ.

Станом на 27 травня понад 90 країн підтвердили, що візьмуть участь у Саміті миру.

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