Китай не будет участвовать в Саммите мира – Reuters

Флаг Китая (Иллюстративное фото: EPA)

Китай, вероятно, не будет участвовать в Саммите мира по урегулированию войны в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на четырех неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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Трое собеседников рассказали, что Пекин отклонил приглашение, поскольку не были соблюдены условия Китая. В частности, речь идет о присутствии представителей России на Саммите мира.

"На этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что условия, которые не были выполнены, включают, что конференция должна быть признана как Россией, так и Украиной, должно быть равноправное участие всех сторон и должно состояться честное обсуждение всех предложений", — сообщил один из собеседников Reuters.

16 апреля 2024 года Си Цзиньпин заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции в отношении Украины, но только при участии в ней России.

2 мая руководитель ОП Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на Саммите мира.

26 мая Зеленский призвал президента США Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в Саммите мира. Свое обращение к ним президент записал на пепелище типографии в Харькове, разрушенной в результате удара РФ.

По состоянию на 27 мая более 90 стран подтвердили, что примут участие в Саммите мира.

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