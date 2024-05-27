Китай все ще не знає, чи поїде на Саміт миру. Речниця МЗС: Мені нічим поділитися щодо цього

Речниця МЗС Китаю Мао Нін зазначила, що її країна готова працювати над регулюванням війни, проте не підтвердила участі КНР у Саміті миру

Мао Нін (Фото: EPA)

У Китаї поки не підтверджують своєї участі у Глобальному саміті миру у Швейцарі 15-16 червня. Країна не має конкретної інформації щодо цього, аби зараз поділитися нею. Про це повідомила на брифінгу речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

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Журналісти спитали представницю МЗС Китаю, чи братиме Пекін участь у зустрічі світових лідерів у Швейцарії, і якщо так, то хто очолюватиме делегацію від КНР.

У відповідь вона не надала чіткої інформації щодо участі Китаю у саміті, проте зазначила, що її країна "завжди дотримувалася справедливої ​​та об’єктивної позиції" щодо "української кризи".

"Китай готовий підтримувати комунікацію з міжнародною спільнотою щодо просування політичного врегулювання кризи в Україні", – сказала Мао.

Водночас китайська сторона, як заявила вона, підтримує проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, за рівноправної участі всіх сторін.

Представники ЗМІ попросили речницю МЗС Китаю конкретизувати відповідь, знову спитавши її, чи готується все ж делегація КНР бути присутньою на Саміті миру.

"Мені зараз немає чим поділитися з цього приводу", – відповіла вона.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

Україна сподівається на присутність Китаю на Саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.

Станом на 27 травня участь у Саміті миру підтвердили вже 90 держав, повідомив Зеленський.

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