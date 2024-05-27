Китай не знает, поедет ли на Саммит мира. Спикер МИД: Мне нечем поделиться на этот счет

Представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что ее страна готова работать над регулированием войны, однако не подтвердила участия КНР в Саммите мира

Мао Нин (Фото: EPA)

В Китае пока не подтверждают свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня. У страны нет конкретной информации об этом, чтобы сейчас поделиться ею. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

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Журналисты спросили представительницу МИД Китая, будет ли Пекин участвовать во встрече мировых лидеров в Швейцарии, и если да, то кто будет возглавлять делегацию от КНР.

В ответ она не предоставила четкую информацию об участии Китая в саммите, однако отметила, что ее страна "всегда придерживалась справедливой и объективной позиции" по поводу "украинского кризиса".

"Китай готов поддерживать коммуникацию с международным сообществом по продвижению политического урегулирования кризиса в Украине", – сказала Мао.

В то же время китайская сторона, как заявила она, поддерживает проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, при равноправном участии всех сторон.

Представители СМИ попросили пресс-секретаря МИД Китая конкретизировать ответ, снова спросив ее, готовится ли все же делегация КНР присутствовать на Саммите мира.

"Мне сейчас нечем поделиться по этому поводу", – ответила она.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и планирует, как это сделать.

Украина надеется на присутствие Китая на Саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.

По состоянию на 27 мая участие в Саммите мира подтвердили уже 90 государств, сообщил Зеленский.

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