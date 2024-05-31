Китай заявил – Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует требованиям страны

31 мая агентство Reuters заявило, что Китай, вероятно, не будет участвовать в Саммите мира

Мао Нин (Фото: EPA)

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует требованиям страны, которые, в частности, предусматривают участие в мероприятии как Украины, так и России. Об этом она сообщила на брифинге, отвечая на вопрос о том, что Китай отказался участвовать в Глобальном саммите мира.

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Мао Нин подчеркнула, что Китай придает большое значение тому, что Швейцария принимает первый саммит мира по Украине, и с начала 2024 года поддерживает тесные контакты с Берном и "соответствующими сторонами по этому поводу".

"Китай всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна иметь три важных элемента: признание Россией и Украиной, равноправное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Иначе ему будет трудно сыграть существенную роль в восстановлении мира", – заявила пресс-секретарь китайского МИД.

Она также отметила, что требования Пекина относительно мирной конференции являются "честными, справедливыми и не направленными ни против одной стороны".

"Они обозначены в "Консенсусе по политическому решению кризиса в Украине", изданном недавно совместно с Бразилией, и отражают общее беспокойство международного сообщества, особенно развивающихся стран", – подчеркнула она.

Пресс-секретарь китайского МИД отметила, что договоренности о встрече все еще не соответствуют запросам Китая и общим ожиданиям международного сообщества.

"Китаю сложно сообщить о своих соображениях и беспокойствах. Мы будем продолжать по своему способствовать миру и переговорам, поддерживать коммуникацию со всеми сторонами и совместно строить условия для политического урегулирования украинского кризиса", — сказала она.

31 мая агентство Reuters заявило, что Китай, вероятно, не будет участвовать в Саммите мира по урегулированию войны в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

16 апреля 2024 года Си Цзиньпин заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но только при участии в ней России.

2 мая руководитель ОП Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на Саммите мира.

26 мая Зеленский призвал президента США Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в Саммите мира. Свое обращение к ним президент записал на пепелище типографии в Харькове, разрушенной в результате удара РФ.

По состоянию на 27 мая более 90 стран подтвердили, что примут участие в Саммите мира.

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