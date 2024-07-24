Визит Кулебы в КНР. Было подтверждено, что Пекин не будет поставлять оружие РФ – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Пекин получил подтверждение, что Китай не будет поставлять России вооружение. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, Кулеба, который в эти дни находится с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой Ван И и доложил ему о результатах встречи.

Зеленский отметил, что визит украинского чиновника на таком уровне – впервые за многие годы.

"Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин - что Китай не будет поставлять оружие России", — сказал президент.

Он подчеркнул, что детальный доклад министра иностранных дел ожидает после его возвращения в Украину.

4 июля Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, что у Украины нет стопроцентных доказательств, что оружие Китая попадает в Россию, и напомнил, что Си уверял его в этом.

23 июля Кулеба заявил, что приехал в Китай. По его словам, это первый полноценный двусторонний визит главы украинского МИД в Пекин за 12 лет.

24 июля глава дипломатии провел переговоры с Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР.

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