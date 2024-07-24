Візит Кулеби до Китаю. Було підтверджено, що Пекін не постачатиме зброю Росії – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Пекіну отримав підтвердження, що Китай не постачатиме Росії озброєння. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За словами глави держави, Кулеба, який цими днями перебуває з візитом у Китаї, провів перемовини зі своїм колегою Ван Ї та доповів йому щодо результатів зустрічі.

Зеленський зазначив, що візит українського посадовця на такому рівні – уперше за багато років.

"Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. А також було підтверджено й те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, – що Китай не постачатиме зброї Росії", – сказав президент.

Він наголосив, що на детальну доповідь міністра закордонних справ очікує після його повернення в Україну.

4 липня Зеленський в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив, що Україна не має стовідсоткових доказів, що зброя Китаю потрапляє до Росії, й нагадав, що Сі запевняв його в цьому.

23 липня Кулеба заявив, що приїхав до Китаю. За його словами, це перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіну за 12 років.

24 липня глава дипломатії провів перемовини з Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР.

Читайте також: США сподіваються, що Китай відіграє продуктивну роль у припиненні війни в Україні