Кулеба назвал принципы переговоров: Никаких разговоров без Украины и уважение суверенитета

Также министр сообщил из Китая: ощущается настроенность КНР на развитие торговли и двусторонних отношений – это "огромные экономические возможности"

Дмитрий Кулеба (Фото: DUMITRU DORU/EPA)

Украина может участвовать в мирном процессе, если есть соблюдение двух принципов: никаких договоренностей об Украине без Украины и полное уважение ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам встречи со своим китайским коллегой Ван И. Соответствующее видео украинский чиновник опубликовал в Instagram.

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Принципы Украины для мира

Он рассказал: объяснил китайскому коллеге на примере истории и сегодняшних событий, что Украина "не прогнулась" ни под один ультиматум Владимира Путина, находясь под страшным военным ударом российского диктатора.

"И Украина никогда, никогда, ни на один сантиметр не прогнется, если кто-либо в мире, независимо из какой части света, попытается говорить с нами на языке ультиматумов. Это просто невозможно. Не такой президент Зеленский, не такое государство Украина и, главное, не такой украинский народ", – заявил глава МИД Украины.

Кулеба акцентировал Ван И на двух принципах, которые должны нерушимо соблюдаться: никаких договоренностей об Украине без Украины и полное уважение ее суверенитета и территориальной целостности.

При соблюдении этих двух принципов Украина может "вести какие-либо разговоры и искать любые решения", отметил глава украинской дипломатии.

А что сказал Китай?

В то же время, отметил чиновник, во время переговоров Китай "нерушимо подтвердил свое уважение" принципу суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кулеба отметил, что этот факт очень важен, поскольку "снимает целый ряд инсинуаций".

Также Ван И согласился, что необходима не иллюзия мира – а нужен справедливый и устойчивый мир, то есть "не нужно стремиться к каким-либо временным решениям", пояснил глава украинского МИД.

К тому же чиновник проинформировал коллегу о формуле мира, Саммите мира и дальнейших шагах Украины.

КНР не участвовала в саммите мира, а накануне мероприятия президент Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать саммит мира, а Китай ей помогает. Впрочем, даже после этого заявления между Украиной и Китаем прошли политические консультации в Пекине – делегацию возглавлял первый заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

Будущее членство в ЕС и экономика

"Дальше мы говорили о более широких вещах... о том, что Украина будет членом ЕС – и украинско-китайские отношения уже нужно рассматривать через эту призму", – отметил Кулеба.

По его словам, чувствуется настроенность КНР на развитие торговли и двусторонних отношений – это "огромные экономические возможности".

Также украинская сторона хочет, чтобы теснее были отношения между украинскими областями и китайскими регионами.

Глава МИД подытожил: несмотря на широкую повестку дня, в центре внимания был вопрос мира, Украина продолжает говорить с Китаем.

23 июля Кулеба сообщил о своем приезде в Китай. По его словам, это первый полноценный двусторонний визит главы украинского МИД в Пекин за 12 лет.

24 июля глава дипломатии провел переговоры с Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР.

Президент Зеленский сообщил: Кулеба во время визита в Пекин получил подтверждение, что КНР не будет поставлять России вооружение.

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