Кулеба назвав КНР принципи перемовин: Жодних розмов без України та повага до суверенітету

Також міністр повідомив із Китаю: відчувається налаштованість КНР на розвиток торгівлі та двосторонніх відносин – це "величезні економічні можливості"

Дмитро Кулеба (Фото: DUMITRU DORU / EPA)

Україна може брати участь у мирному процесі, якщо є дотримання двох принципів: жодних домовленостей про Україну без України та повна повага до її суверенітету та територіальної цілісності. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результатами зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї. Відповідне відео український посадовець опублікував в Instagram.

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Принципи України для миру

Він розповів: пояснив китайському колезі на прикладі історії та сьогоднішніх подій, що Україна "не прогнулася" під жоден ультиматум Володимира Путіна, перебуваючи під страшним воєнним ударом російського диктатора.

"І Україна ніколи, ніколи, на жоден сантиметр не прогнеться, якщо будь-хто у світі, незалежно з якої частини світу, спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Це просто неможливо. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і, головне, не такий український народ", – заявив очільник МЗС України.

Натомість Кулеба акцентував Ван Ї на двох принципах, котрих мають непорушно дотримуватися: жодних домовленостей про Україну без України та повна повага до її суверенітету та територіальної цілісності.

За умови дотримання цих двох принципів Україна може "вести будь-які розмови й шукати будь-які рішення", зазначив глава української дипломатії.

А що сказав Китай?

Натомість, зазначив посадовець, під час переговорів Китай "непорушно підтвердив свою повагу" до принципу суверенітету і територіальної цілісності України.

Кулеба зауважив, що цей факт є дуже важливим, оскільки "знімає цілу низку інсинуацій".

Також Ван Ї погодився, що необхідна не ілюзія миру – а потрібен справедливий і сталий мир, тобто "не треба прагнути якихось тимчасових рішень", пояснив глава українського МЗС.

До того ж чиновник поінформував колегу щодо формули миру, Саміту миру та подальших кроків України.

КНР не брала участі у Саміті миру, а напередодні заходу президент Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру, а Китай їй допомагає. Утім, навіть після цієї заяви між Україною та Китаєм відбулися політичні консультації у Пекіні – делегацію очолював перший заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

Майбутнє членство в ЄС та економіка

"Далі ми говорили про ширші речі... про те, що Україна буде членом ЄС – і українсько-китайські відносини вже треба розглядати через цю призму", – зазначив Кулеба.

За його словами, відчувається налаштованість КНР на розвиток торгівлі та двосторонніх відносин – це "величезні економічні можливості".

Також українська сторона хоче, аби були тісніші відносини між українськими областями та китайськими регіонами.

Глава МЗС підсумував: попри широкий порядок денний, у центрі уваги було питання миру, Україна продовжує говорити з Китаєм.

23 липня Кулеба повідомив про свій приїзд до Китаю. За його словами, це перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіна за 12 років.

24 липня глава дипломатії провів перемовини з Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР.

Президент Зеленський повідомив: Кулеба під час візиту до Пекіна отримав підтвердження, що КНР не постачатиме Росії озброєння.

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