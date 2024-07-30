Зброя для Росії та контроль над дронами: речник МЗС – про переговори Кулеби та Ван Ї

Пекін наголосив, що посилює експортний контроль, зокрема, над цивільними дронами. Крім того, запевнив, що не передавав і не передає Росії зброю

Георгій Тихий (Фото: Facebook)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба "достатньо детально" обговорював з китайським колегою Ван Ї, щоб Пекін не передавав Москві зброю для війни проти України. Про це на брифінгу заявив речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий.

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"Ця тема обговорювалася на переговорах, і міністр Кулеба нагадав позицію України, що жодна військова підтримка держави-агресора є неприпустимою. Ми отримали відповідь, яку Китай озвучував і раніше: Китай не надавав і не надає Росії зброю", – сказав він.

Таке саме підтвердження раніше отримував від Кулеби і президент Володимир Зеленський.

За словами Тихого, Пекін також запевнив у тому, що посилює експортний контроль, зокрема, над цивільними дронами.

Речник МЗС визнав, що тема обговорювалася куди детальніше, однак він не може розкрити всі деталі.

"Я просто можу сказати, що ця тема обговорювалася достатньо детально, і, крім цього питання, обговорювалася також посилена співпраця [Китаю] з Росією та Північною Кореєю", – заявив Тихий.

23 липня Кулеба повідомив про свій приїзд до Китаю. За його словами, це перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіна за 12 років.

24 липня глава дипломатії провів перемовини з Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР.

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