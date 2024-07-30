"Має вести переговори доброчесно". У Кулеби висловились про РФ на другому Саміті миру

Україна більш за всіх прагне миру, але він має бути досягнений на справедливих умовах, заявив речник МЗС Тихий

Георгій Тихий (Фото: Facebook)

Росія має вести доброчесні переговори про мир, а не просто сісти за стіл переговорів – така позиція України. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, відповідаючи на запитання щодо можливої присутності Росії на другому Саміту миру.

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Посадовець нагадав, що Україна більш за всіх прагне миру, але він має бути досягнений на справедливих умовах.

"Ми розуміємо, що це має бути справедливий мир. Питання не в тому, щоб Росію посадити за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно", – висловився Тихий.

За його словами, для досягнення цього важливими є два фактори: тиск на полі бою та тиск на міжнародній арені.

"Україна продовжуватиме цю роботу. Якщо Росія надалі відмовлятиметься [від переговорів], то всьому світові буде зрозуміло, хто прагне миру, а хто – війни", – підсумував речник МЗС.

15-16 червня 2024 року у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили, і сама країна-агресорка послідовно відмовляється від участі у таких заходах. Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

20 червня очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

10 липня агенція Bloomberg із посиланням на неназваних українських та західних посадовців заявила: Україна хоче скликати другий Саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.

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