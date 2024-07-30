"Має вести переговори доброчесно". У Кулеби висловились про РФ на другому Саміті миру
Росія має вести доброчесні переговори про мир, а не просто сісти за стіл переговорів – така позиція України. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, відповідаючи на запитання щодо можливої присутності Росії на другому Саміту миру.
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Посадовець нагадав, що Україна більш за всіх прагне миру, але він має бути досягнений на справедливих умовах.
"Ми розуміємо, що це має бути справедливий мир. Питання не в тому, щоб Росію посадити за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно", – висловився Тихий.
За його словами, для досягнення цього важливими є два фактори: тиск на полі бою та тиск на міжнародній арені.
"Україна продовжуватиме цю роботу. Якщо Росія надалі відмовлятиметься [від переговорів], то всьому світові буде зрозуміло, хто прагне миру, а хто – війни", – підсумував речник МЗС.
- 15-16 червня 2024 року у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили, і сама країна-агресорка послідовно відмовляється від участі у таких заходах. Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.
- 20 червня очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.
- 10 липня агенція Bloomberg із посиланням на неназваних українських та західних посадовців заявила: Україна хоче скликати другий Саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.
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