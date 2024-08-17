Посол Німеччини в Росії: Москва явно не готова до мирних переговорів
Посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф заявив, що Москва не демонструє готовності до мирних переговорів з Україною, натомість – висуває завищені умови для діалогу. Його цитує агенція DPA.
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"Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах", – сказав Ламбсдорф.
Дипломат переконаний, що коли російський диктатор Володимир Путін наполягає на своїх умовах для початку переговорів, які своєю чергою передбачають виведення Сил оборони з чотирьох українських областей, "стає ясно, що це несерйозно".
Коментуючи операцію ЗСУ у Курській області, Ламбсдорф сказав, що для прикордонних військ, секретних служб, військових, а також для населення РФ успіх українців був "неприємним сюрпризом".
- 14 червня 2024 року Путін заявив, що окупанти нібито "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть із території чотирьох українських областей.
- Президент Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером. Він заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.
- Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий, відповідаючи на запитання щодо можливої присутності Росії на другому Саміту миру заявив, що Росія має вести доброчесні переговори про мир, а не просто сісти за стіл переговорів – така позиція України.
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