Посол Німеччини в Росії: Москва явно не готова до мирних переговорів

"Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах", – сказав Ламбсдорф

Александер Граф Ламбсдорф (Фото: ЕРА/SERGEI ILNITSKY)

Посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф заявив, що Москва не демонструє готовності до мирних переговорів з Україною, натомість – висуває завищені умови для діалогу. Його цитує агенція DPA.

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"Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах", – сказав Ламбсдорф.

Дипломат переконаний, що коли російський диктатор Володимир Путін наполягає на своїх умовах для початку переговорів, які своєю чергою передбачають виведення Сил оборони з чотирьох українських областей, "стає ясно, що це несерйозно".

Коментуючи операцію ЗСУ у Курській області, Ламбсдорф сказав, що для прикордонних військ, секретних служб, військових, а також для населення РФ успіх українців був "неприємним сюрпризом".

14 червня 2024 року Путін заявив, що окупанти нібито "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть із території чотирьох українських областей.

Президент Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером. Він заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий, відповідаючи на запитання щодо можливої присутності Росії на другому Саміту миру заявив, що Росія має вести доброчесні переговори про мир, а не просто сісти за стіл переговорів – така позиція України.

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