Російський диктатор Володимир Путін починає розуміти, що класична феодальна модель у РФ не працює, у якийсь досить близький момент окупанти почнуть робити зміни, вважає колишній міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін. Водночас події у Курській області РФ та реакція росіян не змінять переговірні позиції диктатора, розповів дипломат у новому відеоінтерв'ю LIGA.net.

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Журналіст запитав, чи зможуть події у Курській області РФ й те, що росіяни бачать вразливість режиму, пом'якшити вимоги Путіна щодо переговорів з Україною.

"Ні. Путін визначає ці переговірні позиції. Не росіяни. І вони й надалі не будуть їх визначати, якщо в Росії щось таке не відбудеться. Сьогоднішня реальність російська полягає в тому, що політичні межі, політичні рамки визначаються дуже вузькою групою людей і особисто Путіним", – зазначив Клімкін.

За його словами, пропаганда загарбників "обов'язково продасть" події на Курщині, і у нових відео з РФ видно, що россияне звинувачують своїх військових та Генеральний штаб.

На думку Клімкіна, у російській армії надалі відбудуться масштабні чистки, такі вже почалися у Міністерстві оборони Росії.

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"І оця феодальна модель: коли ми тебе призначаємо, ти там можеш все що завгодно робити, годуйся там, але роби й будь лояльним. Я думаю, що Путін починає розуміти (є про це відомості, є ознаки) що класична феодальна модель Росії не працює. Вона не працює для Збройних сил, вона не працює для інших", – додав дипломат.

На його думку, у певній перспективі будуть кадрові зміни й у російських спецслужбах – відомо, що вони готуються, але коли саме вони будуть "відомо одному Путіну".

Клімкін зазначив, що у путінському оточенні є люди, які розуміють те, що феодальна модель у РФ "дуже зручна, але вже не працює", бо Росія є недостатньо ефективною та не здатна відбивати атаки.

Дипломат вважає, що у якийсь досить близький момент окупанти почнуть робити зміни.

"Їм потрібен певний претекст, певний привід або декілька для цих змін. Які вони [зміни] для себе зроблять – це насправді питання. Але сказати, що росіяни будуть там визначати переговірні позиції, це дуже смішна історія", – підсумував він.

Повністю інтерв'ю можна подивитися на початку новини або за посиланням.

На думку Клімкіна, західні союзники були готові до того, що рано чи пізно відбудеться щось подібне до подій у Курській області – там не відбувається нічого, що суперечить контрольованій війні.

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