Клімкін: Захід був готовий до подій у Курській області. Це у логіці контрольованої війни

Ексміністр заявив, що Заходу не вигідно, щоб будь-які мирні домовленості між Україною та Росією у майбутньому відбувалися на умовах диктатора Путіна

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Західні союзники були готові до того, що рано чи пізно відбудеться щось подібне до подій у Курській області – там не відбувається нічого, що суперечить контрольованій війні. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net на YouTube висловив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

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Відповідаючи на запитання, чи дав Захід "зелене світло" на наступ у Курській області, Клімкін сказав: "А що такого відбувається, що не вкладається у логіку контрольованої війни?"

7 серпня в інтерв'ю Radio NV він заявив, що стратегія США – контрольована війна.

Він вважає, що світові лідери були готові до подій у Курській області і це видно з їхніх заяв.

На його думку, у більшості західних країн, зокрема США, є своя методологія оцінки ризиків у російсько-українській війні.

"У них також є своя розвідка. Вони розуміють психологічний стан ключових людей у Росії, які ухвалюють рішення", – додав Клімкін.

Ексміністр переконаний, що Заходу однозначно не вигідно, щоб будь-які мирні домовленості між Україною та Росією у майбутньому відбувалися на умовах диктатора Володимира Путіна.

"Те, що відбувається, є частиною тиску. Тиску військового, але також і політичного. Оскільки це [ситуація на Курщині] виставляє російський режим слабким та вразливим", – висловився Клімкін.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській та Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

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