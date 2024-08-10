"Засліпили російських командирів". Forbes розповів, яка тактика допомогла ЗСУ на Курщині

Сили оборони відпрацювали у Курській області тактику, подібну до тієї, яку вони використали під час оборони Харківської області

Оператор БпЛА (Фото: ЕРА/KATERYNA KLOCHKO)

Українські військові застосували нову тактику використання дронів та засобів радіоелектронної боротьби, завдяки чому перші дні наступу на Курську область стали для них успішними. Про це пише Forbes з посиланням на російських воєнних пропагандистів та українських бійців.

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Ворожі Telegram-канали стверджують, що Сили оборони відпрацювали у Курській області тактику, подібну до тієї, яку вони використали під час оборони Харківської області.

Спочатку українські військові збили екрани російських розвідувальних дронів літакового типу, тим самим фактично "засліпили" командирів країни-агресора. Після цього ЗСУ висунули вперед постановники перешкод ближньої дії, які запрограмували на основі раніше отриманих від розвідки РЕБ даних, пише Forbes.

У підсумку війська РФ, принаймні перший час, не могли використовувати дрони для розвідки й коригування вогню, а також ударів по техніці та живій силі, а українські війська в цей час змогли випустити в небо цілий рій ударних FPV-дронів, додає видання.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.

В ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській та Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

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