"Засліпили російських командирів". Forbes розповів, яка тактика допомогла ЗСУ на Курщині
Українські військові застосували нову тактику використання дронів та засобів радіоелектронної боротьби, завдяки чому перші дні наступу на Курську область стали для них успішними. Про це пише Forbes з посиланням на російських воєнних пропагандистів та українських бійців.
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Ворожі Telegram-канали стверджують, що Сили оборони відпрацювали у Курській області тактику, подібну до тієї, яку вони використали під час оборони Харківської області.
Спочатку українські військові збили екрани російських розвідувальних дронів літакового типу, тим самим фактично "засліпили" командирів країни-агресора. Після цього ЗСУ висунули вперед постановники перешкод ближньої дії, які запрограмували на основі раніше отриманих від розвідки РЕБ даних, пише Forbes.
У підсумку війська РФ, принаймні перший час, не могли використовувати дрони для розвідки й коригування вогню, а також ударів по техніці та живій силі, а українські війська в цей час змогли випустити в небо цілий рій ударних FPV-дронів, додає видання.
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із Курською областю.У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.
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