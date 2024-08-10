Politico: Західні союзники не проти наступу ЗСУ на Курську область. Зокрема, Німеччина
Західні союзники дали "зелене світло" на нібито наступ українських Збройних Сил на російську Курську область. Про це повідомляє Politico.
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Країною, яка не перешкоджає ймовірному наступу України вглиб держави-агресора, є й Німеччина.
"Україна має право на самооборону, закріплену в міжнародному праві. Це не обмежується її власною територією", – повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини в коментарі Politico.
Видання зазначає, що з'являється дедалі більше доказів, що українські військові використовують у Курській області західну зброю.
Родеріх Кізеветтер, впливовий депутат від Християнсько-демократичного союзу, зазначив, що удари по "базових зонах" у Росії зброєю, переданою Німеччиною, є цілком законними.
"Після передання зброя стає українською, тому питання про її походження не має значення", — додав Кізеветтер.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що не висловився щодо ситуації, перебуваючи у літній відпустці.
Крім того, додає Politico, і США "не роблять великої проблеми з приводу українського наступу" у Курській області.
Раніше стало відомо, що в ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській та Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".
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із Курською областю.У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.
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