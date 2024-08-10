За даними Politico, з'являється дедалі більше доказів, що українські військові використовують у Курській області західну зброю

Курська область (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Західні союзники дали "зелене світло" на нібито наступ українських Збройних Сил на російську Курську область. Про це повідомляє Politico.

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Країною, яка не перешкоджає ймовірному наступу України вглиб держави-агресора, є й Німеччина.

"Україна має право на самооборону, закріплену в міжнародному праві. Це не обмежується її власною територією", – повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини в коментарі Politico.

Видання зазначає, що з'являється дедалі більше доказів, що українські військові використовують у Курській області західну зброю.

Родеріх Кізеветтер, впливовий депутат від Християнсько-демократичного союзу, зазначив, що удари по "базових зонах" у Росії зброєю, переданою Німеччиною, є цілком законними.

"Після передання зброя стає українською, тому питання про її походження не має значення", — додав Кізеветтер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що не висловився щодо ситуації, перебуваючи у літній відпустці.

Крім того, додає Politico, і США "не роблять великої проблеми з приводу українського наступу" у Курській області.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській та Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.

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