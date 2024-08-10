ISW: Сили оборони розбили колону з 14 вантажівок окупантів у Курській області – подробиці

Військовий ''Урал'' (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Інститут вивчення війни, який наразі досліджує події у Курській області, стверджує, що українські військові знищили російську колону техніки поблизу селища Октябрське, внаслідок чого у ворога є жертви та поранені.

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Сили оборони нібито уразили колону російської військової техніки на схід від Рильська біля селища Октябрське Курської області. ISW, посилаючись на супутникові знімки, опубліковані окупантами, пише, що інцидент стався вздовж траси 38К-017.

За даними російських пропагандистських та українських ресурсів, колона складалася з 14 закритих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, які транспортували російські резерви для підкріплення військ у Курській області.

ISW повідомив, що в результаті атаки, ймовірно, загинули кілька російських військовослужбовців, які були в цих транспортних засобах.

Пропаганда ворога припускає, що знищені вантажівки могли перевозити особовий склад 44 армійського корпусу Північного угруповання російських військ або бригади "П'ятнашка".

У ISW є припущення, якою системою ЗСУ могли завдати удару по ворожій колоні, однак він заявив, що не розкриватиме цієї інформації.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.

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