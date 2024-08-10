ISW: Силы обороны разбили колонну из 14 грузовиков оккупантов в Курской области – детали

Военный ''Урал'' (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Институт изучения войны, исследующий события в Курской области, утверждает, что украинские военные уничтожили российскую колонну техники вблизи поселка Октябрьское, в результате чего у врага есть жертвы и раненые.

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Силы обороны якобы поразили колонну российской военной техники восточнее Рыльска у поселка Октябрьское Курской области. ISW, ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные оккупантами, пишет, что инцидент произошел вдоль трассы 38К-017.

По данным российских пропагандистских и украинских ресурсов, колонна состояла из 14 закрытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, транспортировавших российские резервы для подкрепления войск в Курской области.

ISW сообщил, что в результате атаки, вероятно, погибли несколько находившихся в этих транспортных средствах российских военнослужащих.

Пропаганда врага предполагает, что уничтоженные грузовики могли перевозить личный состав 44 армейского корпуса Северной группировки российских войск или бригады "Пятнашка".

У ISW есть предположение, какой системой ВСУ могли нанести удар по вражеской колонне, однако он заявил, что не будет раскрывать эту информацию.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

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