По данным Politico, появляется все больше доказательств, что украинские военные используют в Курской области западное оружие

Курская область (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Западные союзники дали "зеленый свет" на якобы наступление украинских Вооруженных Сил на российскую Курскую область. Об этом сообщает Politico.

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Страной, не препятствующей вероятному наступлению Украины вглубь государства-агрессора, является и Германия.

"Украина имеет право на самооборону, закрепленную в международном праве. Это не ограничивается ее собственной территорией", – сообщили в Министерстве иностранных дел Германии в комментарии Politico.

Издание отмечает, что появляется все больше доказательств, что украинские военные используют в Курской области западное оружие.

Родерих Кизеветтер, влиятельный депутат от Христианско-демократического союза, отметил, что удары по "базовым зонам" в России оружием, переданным Германией, вполне законны.

"После передачи оружие становится украинским, поэтому вопрос о его происхождении не имеет значения", – добавил Кизеветтер.

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не высказался по поводу ситуации, пребывая в летнем отпуске.

Кроме того, добавляет Politico, и США "не делают большую проблему по поводу украинского наступления" в Курской области.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

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