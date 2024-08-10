"Ослепили российских командиров". Forbes рассказал, какая тактика помогла ВСУ под Курском

Силы обороны отработали в Курской области тактику, подобную той, которую они использовали во время обороны Харьковской области

Оператор БпЛА (Фото: ЕРА/KATERYNA KLOCHKO)

Украинские военные применили новую тактику использования дронов и средств радиоэлектронной борьбы, благодаря чему первые дни наступления на Курскую область стали для них успешными. Об этом пишет Forbes с ссылкой на российских военных пропагандистов и украинских бойцов.

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Вражеские Telegram-каналы утверждают, что Силы обороны отработали в Курской области тактику, подобную той, которую они использовали во время обороны Харьковской области.

Сначала украинские военные сбили экраны российских разведывательных дронов самолетного типа, тем самым фактически "ослепили" командиров страны-агрессора. После этого ВСУ выдвинули вперед постановщики препятствий ближнему действию, запрограммировавшимся на основе ранее полученных от разведки РЭБ данных, пишет Forbes.

В итоге войска РФ, по крайней мере, первое время, не могли использовать дроны для разведки и корректировки огня, а также ударов по технике и живой силе, а украинские войска в это время смогли выпустить в небо целый рой ударных FPV-дронов, добавляет издание.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

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