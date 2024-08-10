Климкин: Запад был готов к событиям в Курской области. Это в логике контролируемой войны

Экс-министр заявил, что Западу не выгодно, чтобы мирные договоренности между Украиной и Россией в будущем происходили на условиях диктатора Путина

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Западные союзники были готовы к тому, что рано или поздно произойдет что-то вроде событий в Курской области – там не происходит ничего, что противоречит контролируемой войне. Такое мнение в интервью LIGA.net на YouTube высказал министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин.

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Отвечая на вопрос, дал ли Запад "зеленый свет" на наступление в Курской области, Климкин сказал: "А что происходит, что не укладывается в логику контролируемой войны?".

7 августа в интервью Radio NV он заявил, что стратегия США – контролируемая война.

Он считает, что мировые лидеры были готовы к происходящему в Курской области, и это видно по их заявлениям.

По его мнению, в большинстве западных стран, в частности, США есть своя методология оценки рисков в российско-украинской войне.

"У них также есть своя разведка. Они понимают психологическое состояние ключевых людей в России, принимающих решение", – добавил Климкин.

Экс-министр убежден, что Западу однозначно не выгодно, чтобы какие-либо мирные договоренности между Украиной и Россией в будущем происходили на условиях диктатора Владимира Путина.

"Происходящее является частью давления. Давление военного, но также и политического. Поскольку это [ситуация в Курской области] выставляет российский режим слабым и уязвимым", – высказался Климкин.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

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