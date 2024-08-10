Российский диктатор Владимир Путин начинает понимать, что классическая феодальная модель в РФ не работает, в какой-то достаточно близкий момент оккупанты начнут делать изменения, считает бывший министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин. В то же время, события в Курской области РФ и реакция россиян не изменят переговорные позиции диктатора, рассказал дипломат в новом видеоинтервью LIGA.net.

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Журналист спросил, смогут ли события в Курской области РФ и то, что россияне видят уязвимость режима, смягчить требования Путина по поводу переговоров с Украиной.

"Нет. Путин определяет эти переговорные позиции. Не россияне. И они и дальше не будут их определять, если в России что-то такое не произойдет. Сегодняшняя реальность русская заключается в том, что политические границы, политические рамки определяются очень узкой группой людей и лично Путиным ", – отметил Климкин.

По его словам, пропаганда захватчиков "обязательно продаст" события на Курщине, и в новых видео из РФ видно, что россияне обвиняют своих военных и Генеральный штаб.

По мнению Климкина, в российской армии в дальнейшем состоятся масштабные чистки, такие уже начались в Министерстве обороны России.

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"И эта феодальная модель: когда мы тебя назначаем, ты там можешь все что угодно делать, кормись там, но делай и будь лояльным. Я думаю, что Путин начинает понимать (есть об этом сведения, есть признаки) что классическая феодальная модель России не работает. Она не работает для Вооруженных сил, она не работает для других", – добавил дипломат.

По его мнению, в определенной перспективе будут кадровые изменения и в российских спецслужбах – известно, что они готовятся, но когда именно они будут "известно одному Путину".

Климкин отметил, что в путинском окружении есть люди, которые понимают то, что феодальная модель в РФ "очень удобна, но уже не работает", потому что Россия недостаточно эффективна и не способна отражать атаки.

Дипломат считает, что в какой-то достаточно близкий момент оккупанты начнут делать изменения.

"Им нужен определенный претекст, определенный повод или несколько для этих изменений. Какие они [изменения] для себя сделают – это действительно вопрос. Но сказать, что россияне будут там определять переговорные позиции, это очень смешная история", – подытожил он.

Полностью интервью можно посмотреть в начале новости или по ссылке.

По мнению Климкина, западные союзники были готовы к тому, что рано или поздно произойдет что-то вроде событий в Курской области – там не происходит ничего противоречащего контролируемой войне.

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