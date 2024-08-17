Стефанчук советовал депутатам воздержаться от поездок в Курскую область – нардеп Кучеренко
Руслан Стефанчук (Фото: прессслужба ВРУ)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к депутатам с просьбой воздержаться от поездок в Курскую область России. Об этом сообщил нардеп от Батькивщины Алексей Кучеренко, приведя цитату спикера ВРУ.

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"Ко мне обратилось руководство Сил специальных операций с настоятельной просьбой к народным депутатам Украины воздержаться от поездок в Курскую область. Это существенно препятствует проведению необходимых мер по ведению военной операции", – говорится в заявлении Стефанчука.

Спикер парламента призвал депутатов прислушаться к просьбам украинских военных.

12 августа нардеп от Голоса Роман Костенко сообщил, что отправился в "командировку" в Россию – на опубликованном видео он в военной форме пересекает границу со страной-агрессором. В ролике он обратился к Стефанчуку с просьбой пустить его за пределы Украины.

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