Стефанчук советовал депутатам воздержаться от поездок в Курскую область – нардеп Кучеренко

Руслан Стефанчук отметил, что такие поездки препятствуют проведению необходимых мер по ведению военной операции

Руслан Стефанчук (Фото: прессслужба ВРУ)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к депутатам с просьбой воздержаться от поездок в Курскую область России. Об этом сообщил нардеп от Батькивщины Алексей Кучеренко, приведя цитату спикера ВРУ.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Ко мне обратилось руководство Сил специальных операций с настоятельной просьбой к народным депутатам Украины воздержаться от поездок в Курскую область. Это существенно препятствует проведению необходимых мер по ведению военной операции", – говорится в заявлении Стефанчука.

Спикер парламента призвал депутатов прислушаться к просьбам украинских военных.

12 августа нардеп от Голоса Роман Костенко сообщил, что отправился в "командировку" в Россию – на опубликованном видео он в военной форме пересекает границу со страной-агрессором. В ролике он обратился к Стефанчуку с просьбой пустить его за пределы Украины.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.

16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.

Читайте также: WP: Курская операция отложила тайные переговоры Украины с Россией при посредничестве Катара