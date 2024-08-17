Стефанчук советовал депутатам воздержаться от поездок в Курскую область – нардеп Кучеренко
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к депутатам с просьбой воздержаться от поездок в Курскую область России. Об этом сообщил нардеп от Батькивщины Алексей Кучеренко, приведя цитату спикера ВРУ.
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"Ко мне обратилось руководство Сил специальных операций с настоятельной просьбой к народным депутатам Украины воздержаться от поездок в Курскую область. Это существенно препятствует проведению необходимых мер по ведению военной операции", – говорится в заявлении Стефанчука.
Спикер парламента призвал депутатов прислушаться к просьбам украинских военных.
12 августа нардеп от Голоса Роман Костенко сообщил, что отправился в "командировку" в Россию – на опубликованном видео он в военной форме пересекает границу со страной-агрессором. В ролике он обратился к Стефанчуку с просьбой пустить его за пределы Украины.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.
- 16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.
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