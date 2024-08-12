Нардеп Костенко отправился в "командировку" в Курскую область – видео

Куда именно поехал нардеп, неизвестно, но в видео он говорит, что "на запад его не выпустили, поэтому поехал на север" – там находится Курская область

Роман Костенко (Фото: Facebook)

Нардеп от Голоса Роман Костенко сообщил в Facebook, что отправился в "командировку" в Россию – на опубликованном видео он в военной форме пересекает границу со страной-агрессором.

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В ролике Костенко обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой выпустить его за пределы Украины.

"Руслан Алексеевич, я сейчас нахожусь возле РФ. Извините уже, что без разрешения, но все же пойду туда вместе с нашими Силами обороны. А потом уже напишу письмо о командировке", – сказал народный избранник.

Куда именно поехал нардеп, неизвестно, но в видеоролике он говорит, что "на запад его не выпустили, поэтому поехал на север" – там находится Курская область, присутствие в которой Вооруженных Сил Украины 12 августа официально подтвердили президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Александр Сырский.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

12 августа на Facebook-странице 225 отдельного штурмового батальона появилось видео, как утверждается, из села Дарьино, что в Суджанском районе Курской области. На нем бойцы снимают российский флаг с административного здания.

В тот же день Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

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