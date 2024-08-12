Нардеп Костенко вирушив у "відрядження" до Курської області – відео

Куди саме поїхав нардеп, невідомо, але у відеоролику він каже, що "на захід його не випустили, тому поїхав на північ" – там розташована Курська область

Роман Костенко (Фото: Facebook)

Нардеп від Голосу Роман Костенко повідомив у Facebook, що вирушив у "відрядження" до Росії – на опублікованому відео він у військовій формі перетинає кордон з країною-агресором.

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У ролику Костенко звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням пустити його за межі України.

"Руслане Олексійовичу, я зараз перебуваю біля РФ. Вибачте вже, що без дозволу, але все ж таки піду туди разом з нашими Силами оборони. А потім уже напишу листа про відрядження", – сказав народний обранець.

Куди саме поїхав нардеп, невідомо, але у відеоролику він каже, що "на захід його не випустили, тому поїхав на північ" – там розташована Курська область, присутність у якій Збройних Сил України 12 серпня офіційно підтвердили президент Володимир Зеленський та головнокомандувач Олександр Сирський.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

12 серпня на Facebook-сторінці 225 окремого штурмового батальйону з'явилося відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому бійці знімають російський прапор з адміністративної будівлі.

Того самого дня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

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