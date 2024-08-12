ЗСУ за тиждень зайняли таку територію Росії, скільки та окупувала за рік – СтратКом

З початку проведення операції у Курській області 6 серпня українські військові зайняли близько 1000 квадратних кілометрів території країни-агресора

Фото: Генштаб ЗСУ

Україна за тиждень взяла під контроль таку ж територію, як Росія окупувала за весь 2024 рік. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України (СтратКом), посилаючись на аналітику Інституту вивчення війни (ISW).

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З початку проведення операції у Курській області 6 серпня українські військові зайняли близько 1000 квадратних кілометрів території країни-агресора, нагадали у СтратКомі слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Це площа майже 238 таких міст, як Суджа. Та понад 20 таких міст, як Бахмут", – йдеться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський вперше офіційно визнав присутність українських сил на території Курської області.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

12 серпня на Facebook-сторінці 225 окремого штурмового батальйону з'явилося відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому бійці знімають російський прапор з адміністративної будівлі.

Того самого дня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

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