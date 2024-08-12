ВСУ за неделю заняли такую территорию России, сколько та оккупировала за год – СтратКом
Украина через неделю взяла под контроль такую же территорию, как Россия оккупировала за весь 2024 год. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (СтратКом), ссылаясь на аналитику Института изучения войны (ISW).
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С начала проведения операции в Курской области 6 августа украинские военные заняли около 1000 квадратных километров территории страны-агрессора, напомнили в СтратКоме слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Это площадь почти 238 таких городов, как Суджа. И более 20 таких городов, как Бахмут", – говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Зеленский впервые официально признал присутствие украинских сил на территории Курской области.
- 6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу
с Курской областью.
- В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".
- 12 августа на Facebook-странице 225 отдельного штурмового батальона появилось видео, как утверждается, из села Дарьино, что в Суджанском районе Курской области. На нем бойцы снимают российский флаг с административного здания.
- В тот же день Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.
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