Спикер ВСУ: Россияне перемещают подразделения с Таврического направления на Курское

Дмитрий Лиховой (Фото: ОСГВ Таврия)

Российская оккупационная армия перемещает подразделения, в частности, с Приднепровского направления на Курское. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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Отвечая на вопрос, фиксируется ли перемещение российских сил с Таврического направления в другие места, Лиховой сказал: "Да, я подтверждаю, что есть перемещение из Приднепровского, в частности, направления, и не только с этого направления вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей на другие направления, очевидно, что и на Курское тоже, где у россиян сейчас больше дырок в обороне".

Спикер объяснил, что когда на Приднепровском направлении было много российских войск, то штурмовых действий было меньше. Но после того, как россияне начали перебрасывать свои силы, в частности на Курское направление, активность на Приднепровском направлении, на левобережье Днепра резко возросла.

Лиховой отметил, что нужно несколько дней, чтобы понять, были ли это показательные действия России, которая пытается продемонстрировать свою способность продолжать атаки несмотря на сокращение оборонных порядков, или это часть другого плана.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

12 августа на Facebook-странице 225 отдельного штурмового батальона появилось видео, как утверждается, из села Дарьино в Суджанском районе Курской области. На нем бойцы снимают российский флаг с административного здания.

В тот же день Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что украинские военнослужащие взяли под контроль около 1000 квадратных километров территории в Курской области.

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