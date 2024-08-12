"Смело, блестяще". Сенатор Грэм в Киеве прокомментировал операцию ВСУ в Курской области

Законодатель заявил, что будет склонять администрацию президента Байдена к тому, чтобы США предоставили Украине все возможности для победы

Линдси Грэм (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Украинская операция в Курской области является "смелой, блестящей и просто красивой". Такое заявление сделал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, прибыв 12 августа с визитом в Киев, передает корреспондент LIGA.net.

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"Что я думаю о Курской области [присутствие украинских сил там]? Это смело, блестяще, просто красиво. Продолжайте в том же духе", – выразился он.

Американский сенатор заявил, что призывает администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине все оружие для того, чтобы "выиграть войну, которую нельзя проиграть".

"Когда дело доходит до истребителей F-16, все это происходит очень долго. Они уже здесь, в Украине, дайте возможность им [украинцам] использовать их, давайте учить украинских пилотов", – сказал Грэм.

Законодатель добавил, что после двух с половиной лет полномасштабной войны Украина не только стоит, но и процветает. Он подчеркнул, что восхищается тем, насколько сильна украинская армия, и "приветствует тот день, когда Украина станет членом НАТО".

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

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