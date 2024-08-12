"Сміливо, блискуче". Сенатор Грем у Києві прокоментував операцію ЗСУ у Курській області

Американський законодавець заявив, що схилятиме адміністрацію президента Байдена до того, щоб США надали Україні всі можливості для перемоги

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Українська операція у Курській області є "сміливою, блискучою та просто красивою". Таку заяву зробив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, прибувши 12 серпня з візитом до Києва, передає кореспондентка LIGA.net.

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"Що я думаю про Курську область [присутність українських сил там]? Це сміливо, блискуче, просто красиво. Продовжуйте у тому ж дусі", – висловився він.

Американський сенатор заявив, що закликає адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні всю зброю для того, щоб "виграти війну, яку не можна програти".

"Коли справа доходить до винищувачів F-16, все це відбувається дуже довго. Вони вже тут, в Україні, дайте можливість їм [українцям] використовувати їх, нумо навчати українських пілотів", – сказав Грем.

Законодавець додав, що після двох з половиною років повномасштабної війни Україна не тільки стоїть, але й процвітає. Він наголосив, що захоплюється тим, наскільки сильною є українська армія, і "вітає той день, коли Україна стане членом НАТО".

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

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