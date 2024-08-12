Речник ЗСУ: Росіяни переміщують підрозділи з Таврійського напрямку на Курський

Дмитро Лиховій (Фото: ОСУВ Таврія)

Російська окупаційна армія переміщує підрозділи, зокрема, з Придніпровського напрямку на Курський. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Відповідаючи на запитання, чи фіксується переміщення російських сил з Таврійського напрямку в інші місця, Лиховій сказав: "Так, я підтверджую, що є переміщення із Придніпровського, зокрема, напрямку, і не тільки з цього напрямку ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні".

Речник пояснив, що коли на Придніпровському напрямку було багато російських військ, то штурмових дій було менше. Але після того, як росіяни почали перекидати свої сили, зокрема на Курський напрямок, активність на Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, різко зросла.

Лиховій зазначив, що потрібно кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були показові дії Росії, яка намагається продемонструвати свою здатність продовжувати атаки попри скорочення оборонних порядків, чи це частина іншого плану.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

12 серпня на Facebook-сторінці 225 окремого штурмового батальйону з'явилося відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому бійці знімають російський прапор з адміністративної будівлі.

Того самого дня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що українські військовослужбовці взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території у Курській області.

Читайте також: "Сміливо, блискуче". Сенатор Грем у Києві прокоментував операцію ЗСУ у Курській області