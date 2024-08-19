"Вредит Путину". Война России против Украины уже не "бесплатна", – полковник армии США

Украинские военные в Сумской области у границы с Россией, 17 августа 2024 года. С начала операции в Курской области 6 августа украинские войска взяли под контроль 1150 кв. км территории РФ и 82 населенных пункта (Фото: EPA-EFE/GEORGE IVANCHENKO)

Операция ВСУ в Курской области заставляет Россию передислоцировать войска из других частей фронта, где украинские силы воюют под давлением численно превосходящей российской армии. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net заявил полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон.

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Успешное вторжение Украины на территорию России стало крупным замешательством для Кремля и большой неудачей в его попытке подавать вторжение в Украину как "бесплатное" для россиян".

Однако конечное влияние наступления на власть Путина пока неясно, добавляет он.

"Курское наступления вредит режиму Путина, но вряд ли повлечет за собой его падение. Если его не соединить с другими значительными военными поражениями и экономическими трудностями РФ", – говорит Гамильтон.

Лучшая перспектива для ВСУ – стратегическое смещение российских военных усилий, добавляет LIGA.net Борис Калийский, операционный директор Пражского института исследований по безопасности.

"Россия теряет инициативу, вынуждена отводить войска, внутри страны растет политическое инакомыслие и недовольство Путиным, – перечисляет он. – Но сейчас это (крушение российского режима. – Ред.) выглядит маловероятным. Вспомните надежды, что мятеж Прогожина сможет ослабить режим. Вышло наоборот".