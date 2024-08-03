Полковник армії США Гамільтон: Україна неминуче втратить деякі F-16, це війна

Роберт Гамільтон зазначив, що F-16 – це "не срібна куля, що змінить гру"

Винищувачі F-16 (Фото: Antonio Pedro Santos/EPA)

Збройні Сили України втратять деякі винищувачі F-16, адже цьому неможливо запобігти в умовах війни, вважає полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

На запитання про те, що змінить для України поява F-16, Гамільтон відповів, що це багатоцільові літаки, якими можна підтримувати війська на землі з повітря та збивати ворожу авіацію.

"Звісно, під час розрахунків потрібно буде врахувати можливості російської протиповітряної оборони – наземної та ворожих літаків, дальність їхньої роботи. Україна неминуче втратить деякі F-16. Це війна. Годі уявити, що жоден не зіб’ють", – заявив він.

Водночас Гамільтон зазначив, що винищувачі принесуть багато користі, але літаки – це "не срібна куля, що змінить гру".

31 липня Bloomberg повідомило, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16.

The Telegraph заявило, що наразі F-16 використовуються Україною лише для протиповітряної оборони.

Читайте також: "Ідея команди Трампа – заморозити війну з РФ. У цьому великі ризики", – полковник армії США