Полковник армии США Гамильтон: Украина неизбежно потеряет некоторые F-16, это война

Роберт Гамильтон отметил, что F-16 – это "не серебряная пуля, которая изменит игру"

Истребители F-16 (Фото: Antonio Pedro Santos/EPA)

Вооруженные Силы Украины потеряют некоторые истребители F-16, ведь это невозможно предотвратить в условиях войны, считает полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США и один из руководителей евразийской программы Foreign Policy Research Institute Роберт Гамильтон. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

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На вопрос о том, что изменит для Украины появление F-16, Гамильтон ответил, что это многоцелевые самолеты, которыми можно поддерживать войска на земле с воздуха и сбивать вражескую авиацию.

"Конечно, во время расчетов нужно будет учесть возможности российской противовоздушной обороны – наземной и вражеских самолетов, дальность их работы. Украина неизбежно потеряет некоторые F-16. Это война. Не стоит считать, что ни один не собьют", – заявил он.

В то же время Гамильтон отметил, что истребители принесут много пользы, но самолеты – это "не серебряная пуля, которая изменит игру".

31 июля Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию многоцелевых истребителей F-16.

The Telegraph заявило, что в настоящее время F-16 используются Украиной только для противовоздушной обороны.

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