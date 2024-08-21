"Ужасный сигнал". Кто в Бундестаге хочет сократить помощь Украине: объясняет аналитик

Танк Leopard на заводе Rheinmetall в немецком Унтерлюсе, 6 июня 2023 г. (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

Сокращение военной помощи от Германии – это "катастрофический сигнал Путину", который надеется утомить Запад войной в Украине. В Бундестаге о распределении денег в бюджете ФРГ на 2025 год дебатируют три партнера по коалиции. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net заявил основатель Brussels Freedom Hub, аналитик Роланд Фрейденштейн.

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Это также ужасный сигнал Украине, которая ведет успешную Курскую операцию – и видит, что лучшие друзья больше ее не поддерживают. И роковой – для США, где трамписты рады, что немцы становятся изоляционистами", – говорит он.

По его словам, схема дебатов в Бундестаге выглядит следующим образом: "Социал-демократы хотят сохранить социальные расходы. Либералы и зеленые – не очень. Они за военную помощь Киеву, но вместе с тем либералы против выхода за долговой потолок. В лагере социал-демократов некоторые рады избежать новых долгов за счет меньшей помощи Украине".

Позиция СДП связана с выборами в Восточной Германии с 1 по 15 сентября, объясняет аналитик. В трех землях рейтинги социал-демократов, ведущей в коалиции и старейшей партии страны, "ужасающие – ниже 10%". Самые популярные там – националисты из Альтернативы для Германии и левого Альянса Сары Вагенкнехт. Обе – пророссийские.

Справка Берлин может сократить военную помощь Украине в последующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине. Берлин может сократить военную помощь Украине в последующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине.

Теперь социал-демократы хотят сыграть на настроениях, сократив помощь Киеву, считает Фрейденштейн. Этому способствуют новости о подрыве Северного потока. Немецкие журналисты пишут, что это была операция Украины с помощью польского правительства. Левая популистка Сара Вагенкнехт уже потребовала, чтобы ФРГ прекратила помощь Украине. Но главная причина сокращения помощи – долги и приоритеты бюджета.

ВСУ не скоро и не сильно ощутят сокращение помощи от Германии, считает Фройденштейн. В этом году из €8 млрд, заложенных для Украины, потратили €7 млрд – это 80%. Поставки уже в Украине или готовятся к отправке. "Лишь 15% под угрозой заморозки", – констатирует он.