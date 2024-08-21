"Ужасный сигнал". Кто в Бундестаге хочет сократить помощь Украине: объясняет аналитик
Сокращение военной помощи от Германии – это "катастрофический сигнал Путину", который надеется утомить Запад войной в Украине. В Бундестаге о распределении денег в бюджете ФРГ на 2025 год дебатируют три партнера по коалиции. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net заявил основатель Brussels Freedom Hub, аналитик Роланд Фрейденштейн.
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Это также ужасный сигнал Украине, которая ведет успешную Курскую операцию – и видит, что лучшие друзья больше ее не поддерживают. И роковой – для США, где трамписты рады, что немцы становятся изоляционистами", – говорит он.
По его словам, схема дебатов в Бундестаге выглядит следующим образом: "Социал-демократы хотят сохранить социальные расходы. Либералы и зеленые – не очень. Они за военную помощь Киеву, но вместе с тем либералы против выхода за долговой потолок. В лагере социал-демократов некоторые рады избежать новых долгов за счет меньшей помощи Украине".
Позиция СДП связана с выборами в Восточной Германии с 1 по 15 сентября, объясняет аналитик. В трех землях рейтинги социал-демократов, ведущей в коалиции и старейшей партии страны, "ужасающие – ниже 10%". Самые популярные там – националисты из Альтернативы для Германии и левого Альянса Сары Вагенкнехт. Обе – пророссийские.
Теперь социал-демократы хотят сыграть на настроениях, сократив помощь Киеву, считает Фрейденштейн. Этому способствуют новости о подрыве Северного потока. Немецкие журналисты пишут, что это была операция Украины с помощью польского правительства. Левая популистка Сара Вагенкнехт уже потребовала, чтобы ФРГ прекратила помощь Украине. Но главная причина сокращения помощи – долги и приоритеты бюджета.
ВСУ не скоро и не сильно ощутят сокращение помощи от Германии, считает Фройденштейн. В этом году из €8 млрд, заложенных для Украины, потратили €7 млрд – это 80%. Поставки уже в Украине или готовятся к отправке. "Лишь 15% под угрозой заморозки", – констатирует он.
- Министерство финансов Германии в рамках бюджетной экономии не планирует согласовывать дополнительную помощь Украине, утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Украина получит помощь на суммы, утвержденные ранее, но дополнительные заявки со стороны немецкого министерства обороны не будут утверждены.
- Германия в конце июля выделила Украине новую военную помощь: в пакете танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды для установки противовоздушной обороны Gepard. Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.