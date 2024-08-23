Ракети ППО та боєприпаси. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

США оголосили про новий пакет допомоги для України – обіцяють більше різних ракет

Президент США Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, яку опублікував Білий дім.

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Цей пакет, за його словами, включає:

ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від нової тактики Росії на полі бою;

боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Також США запровадять нові санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб, які сприяють незаконній війні Росії.

"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, хай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", – заявив Байден".

ДОПОВНЕНО О 23.02. Президент Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про четвертий санкційний пакет проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК.

Також він відзначив виділення нового пакету оборонної підтримки від США. "Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури", – сказав він.