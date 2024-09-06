США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на $250 млн

Ллойд Остин (Фото: ЕРА / RONALD WITTEK)

Министр обороны США Ллойд Остин, прибыв на 24-й "Рамштайн", анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $250 млн.

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"Мне приятно сообщить, что сегодня президент Джо Байден объявит о дополнительном пакете помощи Украине в размере 250 млн долларов США", – заявил он, заверив, что ВСУ получат эту помощь как можно скорее.

По словам Остина, очередная партия американской поддержки расширит возможности Украины на фоне растущих потребностей на поле боя.

Последний пакет военной помощи в Украине США объявили 23 августа.

5 сентября журналисты Reuters писали, что администрация Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы до конца сентября разрешить использовать $6 млрд военной помощи для Украины.

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