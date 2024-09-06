США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на $250 млн
Министр обороны США Ллойд Остин, прибыв на 24-й "Рамштайн", анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $250 млн.
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"Мне приятно сообщить, что сегодня президент Джо Байден объявит о дополнительном пакете помощи Украине в размере 250 млн долларов США", – заявил он, заверив, что ВСУ получат эту помощь как можно скорее.
По словам Остина, очередная партия американской поддержки расширит возможности Украины на фоне растущих потребностей на поле боя.
- Последний пакет военной помощи в Украине США объявили 23 августа.
- 5 сентября журналисты Reuters писали, что администрация Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы до конца сентября разрешить использовать $6 млрд военной помощи для Украины.
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