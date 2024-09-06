США анонсували черговий пакет військової допомоги Україні на $250 млн
Міністр оборони США Ллойд Остін, прибувши на 24-й "Рамштайн", анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн.
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"Мені приємно повідомити, що сьогодні президент Джо Байден оголосить про додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів США", — заявив він, запевнивши, що ЗСУ отримають цю допомогу якнайшвидше.
За словами Остіна, чергова партія американської підтримки розширить можливості України на тлі її все більших потреб на полі бою.
- Останній пакет військової допомоги Україні США оголосили 23 серпня.
- 5 вересня журналісти Reuters писали, що адміністрація Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб до кінця вересня дозволити використати $6 млрд військової допомоги для України.
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