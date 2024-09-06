США анонсували черговий пакет військової допомоги Україні на $250 млн

Ллойд Остін (Фото: ЕРА / RONALD WITTEK)

Міністр оборони США Ллойд Остін, прибувши на 24-й "Рамштайн", анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн.

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"Мені приємно повідомити, що сьогодні президент Джо Байден оголосить про додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів США", — заявив він, запевнивши, що ЗСУ отримають цю допомогу якнайшвидше.

За словами Остіна, чергова партія американської підтримки розширить можливості України на тлі її все більших потреб на полі бою.

Останній пакет військової допомоги Україні США оголосили 23 серпня.

5 вересня журналісти Reuters писали, що адміністрація Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб до кінця вересня дозволити використати $6 млрд військової допомоги для України.

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