США анонсували черговий пакет військової допомоги Україні на $250 млн
Ллойд Остін (Фото: ЕРА / RONALD WITTEK)

Міністр оборони США Ллойд Остін, прибувши на 24-й "Рамштайн", анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн.

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"Мені приємно повідомити, що сьогодні президент Джо Байден оголосить про додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів США", — заявив він, запевнивши, що ЗСУ отримають цю допомогу якнайшвидше.

За словами Остіна, чергова партія американської підтримки розширить можливості України на тлі її все більших потреб на полі бою. 

  • Останній пакет військової допомоги Україні США оголосили 23 серпня.
  • 5 вересня журналісти Reuters писали, що адміністрація Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб до кінця вересня дозволити використати $6 млрд військової допомоги для України.

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