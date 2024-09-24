"Могут быть ракеты для F-16". В США готовят новый пакет помощи – Голос Америки

Однако источники СМИ отметили, что перечень вооружения в пакете еще финализируется и может измениться

Истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

В среду 25 сентября США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн – это самый большой пакет, отправленный с мая, сообщает Голос Америки со ссылкой на нескольких неназванных чиновников Штатов.

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Один из представителей американских властей заявил СМИ, что пакет может включать боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые позволят украинским пилотам поражать цели вдали от линии фронта и зоны действия противовоздушной обороны РФ.

Также чиновник добавил, что пакет будет включать боеприпасы для HIMARS, патрульных катеров и бронированных машин, а также 155-мм снаряды, 105-мм снаряды и противотанковые ракеты TOW.

Однако должностные лица отметили, что перечень вооружения в пакете еще финализируется и может измениться. Планируется отправить оружие по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA) – это позволяет Пентагону присылать Украине помощь непосредственно из своих военных запасов.

В настоящее время у Пентагона осталось около $5,8 млрд из выделенных в апреле $60,8 млрд для Украины. Однако эти средства могут "сгореть", если Конгресс не примет меры до конца финансового года. Чиновники заявили Голосу Америки, что "работают над планами на случай непредвиденных обстоятельств", если парламент Штатов не одобрит необходимое решение вовремя.

Ожидается, что этот пакет помощи будет объявлен на фоне встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис, которая должна состояться в Белом доме в четверг. Официальные лица заявили СМИ, что во время встречи Зеленский планирует презентовать свой План победы по прекращению войны с Россией, а также будет настаивать на необходимости снятия ограничений на использование вооружений, которые Штаты передают Украине.

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