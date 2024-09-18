Зеленский: План победы готов, самое главное теперь – решимость его воплотить

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил о готовности Плана победы, который, в частности, планируют представить американскому лидеру Джозефу Байдену .

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По словам Зеленского, уже полностью подготовлен План победы – все его пункты, ключевые акценты, а также определены необходимые приложения с деталями к нему.

Президент отметил, что самое главное теперь – решимость реализовать этот План.

"Нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакого замораживания войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы", — заявил глава государства.

Ранее Зеленский сообщил о намерении передать свой план президенту США Байдену, а также двум кандидатам на этот пост – Камале Гаррис и Дональду Трампу.

16 сентября, украинский лидер отмечал, что в плане более чем на 90% "все выписано", а уже 17-го он сообщил о совещании по военному наполнению этого Плана – было подготовлено содержание для соответствующего пакета помощи.

В тот же день постоянная представительница Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что страна уже видела мирный план Зеленского – и США считают, что его стратегия и план могут работать. Официально о передаче плана еще не объявляли, его должны показать американской стороне во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Выступление Зеленского там ожидается 25 сентября.

В интервью NBC News глава украинского государства объяснил, почему не анонсировал готовность передать план Байдену раньше: ожидал успеха ВСУ в Курской области.

Тем временем вокруг этого плана стали распространяться слухи. В частности, немецкий таблоид Bild заявлял, что план предусматривает замораживание боевых действий на некоторых направлениях фронта – у Зеленского это опровергли.

Также Зеленский заявлял, что план победы содержит четыре ключевых пункта и один пункт, относящийся к периоду после войны.

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